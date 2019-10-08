Решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова отменено, процесс начнется заново

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд во вторник признал незаконным возврат в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, передает корр. ТАСС.

"Представление прокуратуры удовлетворить частично, направить дело на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе. В части отмены обвиняемым меры пресечения постановление суда оставить без изменения", - огласила постановление судья. Решение суда вступило в законную силу. Таким образом, судебный процесс по "Седьмой студии" начнется заново. Фигуранты дела во время его слушаний не будут связаны какой-либо мерой пресечения.



На заседании суда прокурор Михаил Резниченко просил отменить решение Мещанского суда и вернуть дело на стадию рассмотрения по существу. "Мещанский районный суд ошибся в подсчете, указав на неверные суммы ущерба в обвинительном заключении. Мы неоднократно проверяли эти суммы", - сказал прокурор.



Прокурор пояснил, что по всем эпизодам хищений следствие насчитало общий ущерб приблизительно в 133 млн рублей, а суд - более 136 млн рублей. "Согласно постановлению Мещанского суда, именно это расхождение в суммах и явилось главным основанием для возврата дела. Но мы также неоднократно сверяли цифры и можем утверждать, что Мещанский суд провел неверные подсчеты, дважды посчитав одну сумму - и как хищения, и как вывод средств", - сказал прокурор.



Защита фигурантов дела просила оставить решение суда без изменения. "Мещанский суд разобрался в деле, после полугода слушаний вернув дело прокурору для устранения нарушений, которые не позволяют вынести приговор. Защита поддерживает это решение и считает его законным", - заявил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов. Серебренников также просил суд оставить решение в силе. "Я не смогу сказать больше моего защитника, но решение суда о возврате дела прокурору, безусловно, поддерживаю", - сказал он.

