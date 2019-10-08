Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской
17:12 08.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской за 39 миллиардов долларов. За месяц не удалось заручиться достаточной поддержкой руководства Лондонской биржи и ее акционеров, — сообщает Reuters. Лондонская и Гонконгская фондовые биржи входят в число основных мировых торговых площадок. После отказа от покупки, стоимость ценных бумаг гонконгской биржи выросла на 2%, а лондонской снизилась на 6%. Эхо Москвы
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