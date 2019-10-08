На выборах в парламент Косова победило ультраправое "Самоопределение"

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крайне правое движение "Самоопределение" во главе с Альбином Курти победило на досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЦИК.

Согласно этим данным, после обработки 99,84% бюллетеней "Самоопределение" лидирует с 25,50%, далее следует либеральный Демократический союз Косова (24,82%). Разница между лидерами составляет 5439 голосов, тогда как осталось пересчитать голоса с четырех участков (около 2 тыс. голосов). Таким образом, расклад сил до конца подсчета не изменится. По сведениям косовских экспертов, ЦИК предстоит также подсчитать голоса избирателей из-за рубежа, однако большинство зарубежных избирателей, согласно опросам, поддержали "Самоопределение", что лишь увеличит отрыв партии.



На третьем месте следует Демократическая партия Косова действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи (21,23%). "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная совместно с Социал-демократической партией набирает 11,57%.

