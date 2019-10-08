0
0
47
НОВОСТИ

Защита Александра Габышева будет ходатайствовать о повторной психиатрической экспертизе

18:00 08.10.2019 Источник: Интерфакс

Защита якутского шамана Александра Габышева, который стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, будет ходатайствовать о проведении повторной психиатрической экспертизы - первая выявила у него психические заболевания.

"Мы ознакомились с результатами амбулаторной экспертизы, но выводы вызывают сомнение, в связи с чем готовим ходатайство о проведении повторной экспертизы. Мера пресечения осталась прежней - подписка о невыезде, так же, как и статус - подозреваемый", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" адвокат шамана Ольга Тимофеева.

Кроме того, она уточнила, что конкретного слова "невменяем" в заключении нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 08.10.2019
На выборах в парламент Косова победило ультраправое "Самоопределение"
0
93
17:28 08.10.2019
Собянин осмотрел новый стационар детского хосписа "Дом с маяком"
0
91
17:12 08.10.2019
Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской
0
120
17:00 08.10.2019
Решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова отменено, процесс начнется заново
0
135
16:32 08.10.2019
Деятельность Путина на посту президента одобряют 68% россиян - опрос
0
174
16:12 08.10.2019
Мать брошенной в квартире девочки отправили на принудительное лечение
0
168
16:00 08.10.2019
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах - Минфин РФ
0
170
15:32 08.10.2019
Пилота F-16 в Бельгии попытались ослепить лазером
0
219
15:12 08.10.2019
Специалистам предстоит оценить классические произведения с учетом воздействия на детскую психику
0
234
15:00 08.10.2019
РУСАЛ инвестирует полмиллиарда рублей в Североуральский бокситовый рудник
0
226

Возврат к списку