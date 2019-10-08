Защита Александра Габышева будет ходатайствовать о повторной психиатрической экспертизе
18:00 08.10.2019 Источник: Интерфакс
Защита якутского шамана Александра Габышева, который стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, будет ходатайствовать о проведении повторной психиатрической экспертизы - первая выявила у него психические заболевания.
"Мы ознакомились с результатами амбулаторной экспертизы, но выводы вызывают сомнение, в связи с чем готовим ходатайство о проведении повторной экспертизы. Мера пресечения осталась прежней - подписка о невыезде, так же, как и статус - подозреваемый", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" адвокат шамана Ольга Тимофеева.
Кроме того, она уточнила, что конкретного слова "невменяем" в заключении нет.
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