Защита Александра Габышева будет ходатайствовать о повторной психиатрической экспертизе

18:00 Источник: Интерфакс

Защита якутского шамана Александра Габышева, который стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, будет ходатайствовать о проведении повторной психиатрической экспертизы - первая выявила у него психические заболевания.

"Мы ознакомились с результатами амбулаторной экспертизы, но выводы вызывают сомнение, в связи с чем готовим ходатайство о проведении повторной экспертизы. Мера пресечения осталась прежней - подписка о невыезде, так же, как и статус - подозреваемый", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" адвокат шамана Ольга Тимофеева.



Кроме того, она уточнила, что конкретного слова "невменяем" в заключении нет.

