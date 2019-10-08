Собянин осмотрел новый стационар детского хосписа "Дом с маяком"

17:28

В Москве удалось создать работающую систему паллиативной помощи, которая помогает десяткам тысяч горожан, заявил мэр столицы, посещая стационар детского хосписа «Дом с маяком» на Долгоруковской улице. По словам Сергея Собянина, важно, что все больше и больше людей вовлекается в благотворительную деятельность.

«Хотел сказать слова огромной благодарности всем, кто взялся за такую непростую историю, как создание детского хосписа. Причем это не какая-то локальная история, а очень большой проект, который реализовывался несколько лет. Мы, город, помогали, чем могли: и зданием, и благоустройством, и грантами, и так далее. Но был какой-то период времени, когда я уже не очень верил, что он состоится, но, к счастью, это произошло».

Детский хоспис «Дом с маяком» - это частное медицинское благотворительное учреждение, в котором оказывают помощь неизлечимо больным детям и молодым людям до 25 лет. По распоряжению Сергея Собянина в безвозмездное пользование на 49 лет «Дому с маяком» было передано четырехэтажное здание недействующей школы, где в октябре завершились работы по реконструкции и ремонту.

