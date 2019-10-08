Собянин осмотрел новый стационар детского хосписа "Дом с маяком"
17:28 08.10.2019
«Хотел сказать слова огромной благодарности всем, кто взялся за такую непростую историю, как создание детского хосписа. Причем это не какая-то локальная история, а очень большой проект, который реализовывался несколько лет. Мы, город, помогали, чем могли: и зданием, и благоустройством, и грантами, и так далее. Но был какой-то период времени, когда я уже не очень верил, что он состоится, но, к счастью, это произошло».
Детский хоспис «Дом с маяком» - это частное медицинское благотворительное учреждение, в котором оказывают помощь неизлечимо больным детям и молодым людям до 25 лет. По распоряжению Сергея Собянина в безвозмездное пользование на 49 лет «Дому с маяком» было передано четырехэтажное здание недействующей школы, где в октябре завершились работы по реконструкции и ремонту.
НОВОСТИ
- 18:00 08.10.2019
- Защита Александра Габышева будет ходатайствовать о повторной психиатрической экспертизе
- 17:32 08.10.2019
- На выборах в парламент Косова победило ультраправое "Самоопределение"
- 17:12 08.10.2019
- Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской
- 17:00 08.10.2019
- Решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова отменено, процесс начнется заново
- 16:32 08.10.2019
- Деятельность Путина на посту президента одобряют 68% россиян - опрос
- 16:12 08.10.2019
- Мать брошенной в квартире девочки отправили на принудительное лечение
- 16:00 08.10.2019
- Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах - Минфин РФ
- 15:32 08.10.2019
- Пилота F-16 в Бельгии попытались ослепить лазером
- 15:12 08.10.2019
- Специалистам предстоит оценить классические произведения с учетом воздействия на детскую психику
- 15:00 08.10.2019
- РУСАЛ инвестирует полмиллиарда рублей в Североуральский бокситовый рудник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать