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В Германии разбился истребитель ВВС США

18:40 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разбившийся на западе ФРГ истребитель F-16 принадлежал ВВС США. Об этом заявил во вторник корр. ТАСС представитель Военно-воздушных сил Германии.

"Речь об F-16, приписан к [американской] авиабазе "Шпангдалем", - сказал он.

Пилот катапультировался, его доставили в больницу, сообщила полиция города Трир. "О характере травм информации нет. Остается неизвестной и причина катастрофы", - говорится в пресс-релизе.

По данным телерадиокомпании SWR3, истребитель упал вдали от населенных пунктов. О пострадавших на земле не сообщается.

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