В Германии разбился истребитель ВВС США

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разбившийся на западе ФРГ истребитель F-16 принадлежал ВВС США. Об этом заявил во вторник корр. ТАСС представитель Военно-воздушных сил Германии.

"Речь об F-16, приписан к [американской] авиабазе "Шпангдалем", - сказал он.



Пилот катапультировался, его доставили в больницу, сообщила полиция города Трир. "О характере травм информации нет. Остается неизвестной и причина катастрофы", - говорится в пресс-релизе.



По данным телерадиокомпании SWR3, истребитель упал вдали от населенных пунктов. О пострадавших на земле не сообщается.

