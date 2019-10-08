Сенаторы предложили блокировать пользователей мессенджеров и e-mail за запрещенную информацию
19:20 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом во вторник внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации. Об этом сообщила пресс-служба Клишаса.
"В течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями, указанным в этом требовании, передачи электронных сообщений в порядке, определенном правительством РФ", - говорится в тексте.
Штраф для владельцев мессенджеров и сервисов электронной почты за отказ блокировать пользователей за распространение запрещенной в РФ информации может составить до 1 млн рублей.
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