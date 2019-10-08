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Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

20:00 08.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому, которого обвиняют в экстремизме. Ранее он дал показания против остальных участников и получил два с половиной года колонии.

Дело Павла Ребровского, который сначала заключил сделку со следствием, но после приговора отказался от показаний, по решению судьи Наталия Симагиной рассмотрят снова. Сделать это просила прокуратура. Представитель обвинения объяснил это тем, что Ребровский нарушил условия досудебного соглашения и не подтвердил свои показания при рассмотрении дела других обвиняемых в Люблинском суде. В решении вышестоящей инстанции сказано, что Ребровский невиновен. Заседание прошло в закрытом режиме. Прямо в зале суда фигуранта дела организации «Новое величие» освободили под подписку о невыезде. Его адвокаты полагают, что из-за отмены приговора дело объединят с основным и процесс начнут заново. В Люблинском суде на допросе Ребровский ранее обвинил следователя в давлении и в том, что он угрожал статьёй о терроризме и большим сроком. В случае признания вины Ребровскому обещали всего полтора года условно, но вместо этого он в апреле получил два года реального заключения. И тогда решил изменить показания.

Всего по делу «Нового величия» проходят десять человек. Двух из них, включая Ребровского, осудили. Процесс над остальными в эти минуты продолжается в Люблинском суде. Всех обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нём. Среди фигурантов дела две девушки – Анна Павликова и Мария Дубовик.  Эхо Москвы

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