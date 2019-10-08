Темпы роста мировой экономики в 2019 году будут самыми низкими с начала десятилетия - МВФ
22:00 08.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия. Соответствующий прогноз Международного валютного фонда озвучила его директор Кристалина Георгиева. По ее словам, снижение фиксируется у абсолютного большинства стран мира.
Глава МВФ также добавила, что к следующему году мировая экономика потеряет около 700 миллиардов долларов из-за глобальных торговых конфликтов. Это почти 1% от всего мирового ВВП. Эхо Москвы
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