Темпы роста мировой экономики в 2019 году будут самыми низкими с начала десятилетия - МВФ

22:00 Источник: Эхо Москвы

Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия. Соответствующий прогноз Международного валютного фонда озвучила его директор Кристалина Георгиева. По ее словам, снижение фиксируется у абсолютного большинства стран мира.

Глава МВФ также добавила, что к следующему году мировая экономика потеряет около 700 миллиардов долларов из-за глобальных торговых конфликтов. Это почти 1% от всего мирового ВВП. Эхо Москвы

