Правительство Эквадора покинуло столицу из-за протестов
21:20 08.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Правительство Эквадора переехало из столицы в город Гуаякиль из-за протестов, сообщил президент страны Ленин Морено. Он выступил с обращением к нации по государственному телевидению. Морено не уточнил, как долго правительство будет работать в Гуаякиле. Тем временем, завтра в стране должна пройти новая крупная акция протеста из-за резкого повышения цен на топливо.
С начала месяца стоимость топлива, на фоне отмена правительственных субсидий, выросла более чем вдвое, передает сайт Дойче велле. Представители коренных народов страны и фермеры идут маршем на столицу, где завтра намечена крупная акция протеста. Массовые акции уже парализовали работу общественного транспорта во многих городах, задержано около 500 человек. С начала волнений один человек погиб, около 80, большинство из которых – сотрудники сил безопасности, получили ранения. Наблюдатели напоминают, что субсидии на топливо были введены в Эквадоре уже почти полвека назад. Их упразднение привело к протестам и приостановке работы на трех нефтяных месторождениях в результате их захвата, цитата, «лицами, не имеющими отношения к их деятельности». Приостановка означает снижение добычи на 60 тысяч баррелей сырой нефти в день, сообщает министерство электроэнергетики.
В Эквадоре введен режим чрезвычайного положения. Власти объяснили это необходимостью защиты граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос. По данным МВД Эквадора, за время протестов задержаны около пятисот человек. Эхо Москвы
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