В Москве проверяют поезд из Берлина, где зафиксировали повышенную радиацию - источник
20:40 08.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты проверяют прибывший из Берлина на Белорусский вокзал Москвы пассажирский поезд, в одном из вагонов которого был зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом сообщили ТАСС во вторник в экстренных службах.
"Поезд прибыл на Белорусский вокзал, сейчас там работают специалисты по радиационному контролю [ФГУП] "Радон", проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщили, что в купе и туалете в одном из вагонов поезда на границе зафиксировали превышение нормального уровня радиации. Источник ТАСС пояснил, что такое может произойти, если в поезде "следовал пассажир после лечения от онкологического заболевания". "Такие случаи фиксировались неоднократно", - добавил он.
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