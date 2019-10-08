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В Италии сократят число парламентариев

22:40 08.10.2019 Источник: Эхо Москвы

В Италии намерены резко сократить число парламентариев в обеих палатах. За соответствующую конституционную реформу сегодня проголосовали сами депутаты. Согласно нововведениям, в законодательном органе отныне будет не 945 представителей, а 600.

Сокращение числа членов парламента было одним из предвыборных обещаний партии «Движение Пять звезд». Считается, что эта мера поможет сэкономить ежегодно около 100 миллионов евро и сделает работу законодательного органа более эффективной. В настоящий момент итальянский парламент один из самых многочисленных в мире. По этому показателю Италию обгоняют только Великобритания и Китай.  Эхо Москвы

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