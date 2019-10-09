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НОВОСТИ

Власти Грузии рассчитывают на восстановление авиасообщения с Россией

07:00 09.10.2019 Источник: Интерфакс

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава ожидает, что Россия снимет запрет на осуществление прямых авиарейсов в Грузию, поскольку это наносит ущерб обеим сторонам.

"У нас есть позитивные сигналы, что в течение определенного времени Россия пересмотрит свое решение, и авиационное сообщение с Грузией будет восстановлено", - заявила Турнава вечером во вторник в программе "Лицом к лицу" телеканала "Имеди".

По ее словам, такие ожидания есть, и они реальны, поскольку введенные ограничения наносят вред не только Грузии, но и самой России.

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