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К запросам на визу со стороны США в России теперь будут относится строже - МИД РФ

07:13 09.10.2019 Источник: Интерфакс

Москва асимметрично ответит Соединенным Штатам на недопуск части российской делегации на сессию Генассамблеи ООН и считает вполне осуществимым перенос за пределы США комитета организации по разоружению и ряда других комитетов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Поскольку штаб-квартира ООН расположена в США, стопроцентной симметричности быть не может. Однако мы будем строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам, с которыми к нам обращается американская сторона, когда у нее возникает необходимость посещения Российской Федерации", - подчеркнул Вершинин в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

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