Опрос: Около четверти россиян ничего не слышали о приговорах по "московскому делу" о протестах

07:21 Источник: Интерфакс

Большая часть участников опроса (38%), проведенного "Левада-центром", считают несправедливыми и политически мотивированными судебные приговоры, вынесенные судами в отношении ряда участвовавших в массовых акциях протеста в Москве этим летом в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму.

Противоположного мнения, согласно опросу, поступившему в "Интерфакс", придерживаются 24% респондентов, считающих судебные решения справедливыми и беспристрастными. 28% участников опроса ничего не слышали о данном судебном процессе, а каждый десятый опрошенный затруднился дать оценку справедливости судебных решений в отношении участников "московского дела".

Согласно исследованию, 35% респондентов считают проведенные 8 сентября выборы нечестными, 39% опрошенных не удовлетворены их результатами.