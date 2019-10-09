Опрос: Около четверти россиян ничего не слышали о приговорах по "московскому делу" о протестах
07:21 09.10.2019 Источник: Интерфакс
Большая часть участников опроса (38%), проведенного "Левада-центром", считают несправедливыми и политически мотивированными судебные приговоры, вынесенные судами в отношении ряда участвовавших в массовых акциях протеста в Москве этим летом в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму.
Противоположного мнения, согласно опросу, поступившему в "Интерфакс", придерживаются 24% респондентов, считающих судебные решения справедливыми и беспристрастными. 28% участников опроса ничего не слышали о данном судебном процессе, а каждый десятый опрошенный затруднился дать оценку справедливости судебных решений в отношении участников "московского дела".
Согласно исследованию, 35% респондентов считают проведенные 8 сентября выборы нечестными, 39% опрошенных не удовлетворены их результатами.
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