WADA обещает максимально быстро рассмотреть объяснения Минспорта России

07:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что получило от Министерства спорта РФ объяснения по вопросу базы данных московской антидопинговой лаборатории. Соответствующее заявление опубликовала пресс- служба WADA.

Во вторник министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес WADA направлены объяснения по вопросу возможных манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, которая была передана в качестве условия восстановления в правах РУСАДА в 2018 году.

Отмечается, что после того, как ответ Минспорта будет проанализирован WADA и независимыми экспертами, результаты работы будут переданы комитету по соответствию, который, в свою очередь, представит соответствующую рекомендацию исполкому WADA. Также сообщается, что для решения данного вопроса не установлен срок, однако WADA рассмотрит его максимально быстро.