0
0
80
НОВОСТИ

WADA обещает максимально быстро рассмотреть объяснения Минспорта России

07:33 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что получило от Министерства спорта РФ объяснения по вопросу базы данных московской антидопинговой лаборатории. Соответствующее заявление опубликовала пресс- служба WADA.

Во вторник министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес WADA направлены объяснения по вопросу возможных манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, которая была передана в качестве условия восстановления в правах РУСАДА в 2018 году.

Отмечается, что после того, как ответ Минспорта будет проанализирован WADA и независимыми экспертами, результаты работы будут переданы комитету по соответствию, который, в свою очередь, представит соответствующую рекомендацию исполкому WADA. Также сообщается, что для решения данного вопроса не установлен срок, однако WADA рассмотрит его максимально быстро.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:00 09.10.2019
СМИ: Возвращение Boeing 737 MAX в европейское небо может быть отложено
0
23
07:21 09.10.2019
Опрос: Около четверти россиян ничего не слышали о приговорах по "московскому делу" о протестах
0
91
07:17 09.10.2019
Индия собирается купить у России партию истребителей МиГ-29 - СМИ
0
103
07:13 09.10.2019
К запросам на визу со стороны США в России теперь будут относится строже - МИД РФ
0
101
07:00 09.10.2019
Власти Грузии рассчитывают на восстановление авиасообщения с Россией
0
111
22:40 08.10.2019
В Италии сократят число парламентариев
0
456
22:00 08.10.2019
Темпы роста мировой экономики в 2019 году будут самыми низкими с начала десятилетия - МВФ
0
472
21:20 08.10.2019
Правительство Эквадора покинуло столицу из-за протестов
0
509
20:40 08.10.2019
В Москве проверяют поезд из Берлина, где зафиксировали повышенную радиацию - источник
0
540
20:00 08.10.2019
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому
0
514

Возврат к списку