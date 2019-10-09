WADA обещает максимально быстро рассмотреть объяснения Минспорта России
07:33 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что получило от Министерства спорта РФ объяснения по вопросу базы данных московской антидопинговой лаборатории. Соответствующее заявление опубликовала пресс- служба WADA.
Во вторник министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес WADA направлены объяснения по вопросу возможных манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, которая была передана в качестве условия восстановления в правах РУСАДА в 2018 году.
Отмечается, что после того, как ответ Минспорта будет проанализирован WADA и независимыми экспертами, результаты работы будут переданы комитету по соответствию, который, в свою очередь, представит соответствующую рекомендацию исполкому WADA. Также сообщается, что для решения данного вопроса не установлен срок, однако WADA рассмотрит его максимально быстро.
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