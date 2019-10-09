СМИ: Возвращение Boeing 737 MAX в европейское небо может быть отложено

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское агентство по авиационной безопасности проинформировало американских коллег и компанию Boeing о том, что не считает достаточными проведенные тесты ряда компьютерных систем, которыми оснастили самолеты Boeing 737 MAX. Об этом сообщила во вторник газета "Уолл-стрит джорнэл".

По словам ее источников, речь идет о двух компьютерах, которые входят в систему управления авиалайнером. В Boeing полагают, что в случае выхода из строя одного из них второй может выполнять его функции. Такой принцип работы был предложен компанией в качестве одной из мер по повышению надежности самолетов после приостановки их эксплуатации.

Специалисты европейского регулятора считают, что испытания, проведенные Boeing и сотрудниками Федеральное авиационного управления (ФАУ) США, не доказывают, что компьютеры будут работать надлежащим образом в случае чрезвычайной ситуации. По словам источников, это означает, что возвращение Boeing 737 MAX в эксплуатацию может быть отложено.