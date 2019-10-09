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В Совфеде объяснили, зачем нужен закон о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты

08:20 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, предлагающий блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации, направлен в первую очередь против "телефонных террористов", сообщила ТАСС первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, которая является одним из авторов документа.

Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы во вторник группа сенаторов во главе с председателем этого комитета Андреем Клишасом. Речь идет о новой редакции уже предлагавшейся им инициативы, так как "попытка разграничения мессенджеров и электронной почты в предыдущей редакции законопроекта потребовала уточнения".

"Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании", - пояснила Бокова.

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