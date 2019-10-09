Всемирный банк изменил прогнозы роста ВВП и экономики РФ в сторону снижения

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста российской экономики до 1% в 2019 году. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь 2019 года. Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%.

"Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - сказано в материале. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год до 1,7% с 1,8%. По мнению экспертов банка, в 2021 году рост составит 1,8%.