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Берлускони приезжал лично поздравить Путина с днем рождения

08:55 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони встретились в Сочи в первой половине дня во вторник. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Встреча состоялась] во вторник в первой половине дня", - сказал он.

Ранее о встрече с Путиным Берлускони написал в Facebook: "Я в Сочи, в Российской Федерации, где встретился, по случаю его дня рождения, с президентом Владимиром Путиным. Обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию."

До этого политики встречались в Риме во время официального визита российского президента в Италию 4 июля. После насыщенного дня, встреч с Папой Римским Франциском и представителями высшего руководства Италии Путин остановился для встречи с Берлускони в аэропорту перед вылетом. Кадры их сердечного приветствия Берлускони также разместил в социальных сетях.

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