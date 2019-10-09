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НОВОСТИ

Посвященное МЦД голосование стартовало в проекте "Активный гражданин"

08:45 09.10.2019

Жители Москвы могут выразить свое оношение к Московским центральным диаметрам (МЦД) в ходе тематического голосования на портале онлайн-опросов "Активный гражданин".

Респондентам предлагают ответить на четыре вопроса. Для начала можно высказать свое отношение к МЦД и сообщить, какими видами транспорта приходится пользоваться чаще - метро, включая МЦК, электричками, наземным общественным транспортом, личным автомобилем или каршерингом, такси, велосипедом или самокатом. Горожан также спросят, часто ли они бывают в районах, где проводят новые линии, а также уточняет, собираются ли они использовать наземное метро.
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Отметим, что первая линия "Московских центральных диаметров", МЦД-1, Одинцово — Лобня будет открыта в конце 2019 — начале 2020 года. Примерно в то же время стартует движение и по МЦД-2 Нахабино — Подольск.

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