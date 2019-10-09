Экс-сотрудникам ФСБ могут на пять лет запретить выезд из России
09:00 09.10.2019 Источник: Коммерсант.ru
Сегодня такие нормы действуют для тех, кто в период службы имел доступ к секретной информации. Один из авторов законопроекта, депутат Эрнест Валеев сообщил, что инициативу предложила сама ФСБ. По словам авторов законопроекта, норма призвана защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от необоснованных задержаний и уголовной ответственности. Коммерсантъ
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