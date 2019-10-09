В ДТП в Волгоградской области погибли четыре молодых человека
09:05 09.10.2019 Источник: РБК
В Волгоградской области ВАЗ-2106 врезался в дерево: в результате погибли две девушки и два молодых человека в возрасте до 18 лет, еще один пассажир пострадал. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.
По предварительным данным, в ночь на среду, 9 октября, на улице Сосновой в городе Михайловка 18-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. По данным МВД, молодой человек находился за рулем только три месяца.
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