Польский аналитик спрогнозировал падение рубля
09:20 09.10.2019
Рубль до конца 2019 года растеряет все достижения за девять месяцев на фоне растущего доллара. Такое заявление сделал аналитик крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый, чьи прогнозы относительно курса рубля за минувшие два квартала были самыми точными.
По словам эксперта, к концу года доллар вырастет до 69 руб., а национальная валюта потеряет 6%. nakanune.ru
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