В Курганской области обнаружили подпольный крематорий
09:32 09.10.2019
Речь идет о точке по сжиганию медицинских отходов, в том числе трупов животных и удаленных в ходе операций фрагментов человеческих тел, которую журналист Znak.com обнаружил в заброшенном цехе на улице Омской, 179а, в промзоне Кургана. В не оборудованном, как положено по правилам, помещении складировались пакеты с медицинскими отходами. В том же помещении находится самодельная печь для сжигания медотходов. О том, что это происходит именно здесь, корреспонденту нашего издания рассказали сами работники утилизационной площадки. При этом никаких подтверждений, что она каким-то образом была официально оформлена, найти не удалось.
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