0
0
12
НОВОСТИ

В Курганской области обнаружили подпольный крематорий

09:32 09.10.2019

В Кургане обнаружили подпольный крематорий. Ситуацию на контроль взял прокурор области Андрей Назаров.

Речь идет о точке по сжиганию медицинских отходов, в том числе трупов животных и удаленных в ходе операций фрагментов человеческих тел, которую журналист Znak.com обнаружил в заброшенном цехе на улице Омской, 179а, в промзоне Кургана. В не оборудованном, как положено по правилам, помещении складировались пакеты с медицинскими отходами. В том же помещении находится самодельная печь для сжигания медотходов. О том, что это происходит именно здесь, корреспонденту нашего издания рассказали сами работники утилизационной площадки. При этом никаких подтверждений, что она каким-то образом была официально оформлена, найти не удалось.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 09.10.2019
Польский аналитик спрогнозировал падение рубля
0
45
09:05 09.10.2019
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре молодых человека
0
74
09:00 09.10.2019
Экс-сотрудникам ФСБ могут на пять лет запретить выезд из России
0
80
08:55 09.10.2019
Берлускони приезжал лично поздравить Путина с днем рождения
0
97
08:45 09.10.2019
Посвященное МЦД голосование стартовало в проекте "Активный гражданин"
0
100
08:45 09.10.2019
Всемирный банк изменил прогнозы роста ВВП и экономики РФ в сторону снижения
0
108
08:30 09.10.2019
По прогнозу синоптиков, в среду в Москве воздух прогреется до 6-8 градусов
0
116
08:20 09.10.2019
В Совфеде объяснили, зачем нужен закон о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты
0
132
08:00 09.10.2019
СМИ: Возвращение Boeing 737 MAX в европейское небо может быть отложено
0
154
07:33 09.10.2019
WADA обещает максимально быстро рассмотреть объяснения Минспорта России
0
192

Возврат к списку