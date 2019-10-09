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Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе

10:00 09.10.2019 Источник: Известия

Букмекеры включили в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе автора эпопеи «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина.

По данным авторитетного букмекерского сайта Nicer Odds, среди вероятных кандидатов также значится российская писательница Людмила Улицкая.

Первые строчки в рейтинге занимают канадская поэтесса Анн Карсон, писательница Мариз Конде из Гваделупы и канадская писательница Маргарет Этвуд.

Кроме того, в список входят чешский литератор Милан Кундера, японец Харуки Мураками и ряд других авторов. Мартин находится на последней строчке списка.

Победитель премии будет объявлен 10 октября. Имена кандидатов, которых рассматривает Шведская академия, традиционно держатся в секрете. В 2019 году приз вручат дважды — за этот и прошлый год.  Известия

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