Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе
10:00 09.10.2019 Источник: Известия
Букмекеры включили в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе автора эпопеи «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина.
По данным авторитетного букмекерского сайта Nicer Odds, среди вероятных кандидатов также значится российская писательница Людмила Улицкая.
Первые строчки в рейтинге занимают канадская поэтесса Анн Карсон, писательница Мариз Конде из Гваделупы и канадская писательница Маргарет Этвуд.
Кроме того, в список входят чешский литератор Милан Кундера, японец Харуки Мураками и ряд других авторов. Мартин находится на последней строчке списка.
Победитель премии будет объявлен 10 октября. Имена кандидатов, которых рассматривает Шведская академия, традиционно держатся в секрете. В 2019 году приз вручат дважды — за этот и прошлый год. Известия
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