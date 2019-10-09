Парламент Нидерландов потребовал от правительства расследовать роль Украины в крушении MH17

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голландский парламент во вторник одобрил требование к правительству по расследованию роли Украины в крушении Boeing на востоке страны в июле 2014 года. Это следует из документов, опубликованных на сайте нижней палаты главного законодательного органа Нидерландов.

В требовании депутаты подчеркнули, что "для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов". С учетом этого правительство теперь должно рассмотреть, "какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов, и доложить о результатах нижней палате парламента".