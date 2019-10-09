В рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия сохранила за собой 43-е место
10:32 09.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Россия остаётся на 43 месте в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Его составляет Всемирный Экономический Форум. Лидером списка стал Сингапур, на втором месте США, третий – у Гонконга. Год назад тройка лидеров выглядела иначе – США, Сингапур, Германия. Эхо Москвы
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