Богу нет места во вселенной, считает лауреат Нобелевской премии по физике

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лауреат Нобелевской премии в области физики 2019 года Мишель Майор считает, что богу нет места во вселенной. Такое мнение швейцарец высказал в опубликованном в среду интервью газете "Паис".

"Религиозное видение говорит, что бог решил, чтобы жизнь была только здесь, на Земле, и создал ее, - отметил Майор. - Научные факты говорят, что жизнь - естественный процесс". "Я думаю, что единственный ответ - это исследовать и найти ответ, но для меня для бога нет места во вселенной", - предположил он.

