Богу нет места во вселенной, считает лауреат Нобелевской премии по физике
11:05 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лауреат Нобелевской премии в области физики 2019 года Мишель Майор считает, что богу нет места во вселенной. Такое мнение швейцарец высказал в опубликованном в среду интервью газете "Паис".
"Религиозное видение говорит, что бог решил, чтобы жизнь была только здесь, на Земле, и создал ее, - отметил Майор. - Научные факты говорят, что жизнь - естественный процесс". "Я думаю, что единственный ответ - это исследовать и найти ответ, но для меня для бога нет места во вселенной", - предположил он.
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