0
0
0
НОВОСТИ

Богу нет места во вселенной, считает лауреат Нобелевской премии по физике

11:05 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лауреат Нобелевской премии в области физики 2019 года Мишель Майор считает, что богу нет места во вселенной. Такое мнение швейцарец высказал в опубликованном в среду интервью газете "Паис".

"Религиозное видение говорит, что бог решил, чтобы жизнь была только здесь, на Земле, и создал ее, - отметил Майор. - Научные факты говорят, что жизнь - естественный процесс". "Я думаю, что единственный ответ - это исследовать и найти ответ, но для меня для бога нет места во вселенной", - предположил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 09.10.2019
Поездки депутатов в США будут приостановлены после инцидента с Юмашевой - советник спикера
0
22
10:32 09.10.2019
В рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия сохранила за собой 43-е место
0
73
10:20 09.10.2019
Парламент Нидерландов потребовал от правительства расследовать роль Украины в крушении MH17
0
98
10:05 09.10.2019
За акциями по дестабилизации в Европе может стоять ГРУ - NYT
0
118
10:00 09.10.2019
Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе
0
123
09:32 09.10.2019
В Курганской области обнаружили подпольный крематорий
0
145
09:20 09.10.2019
Польский аналитик спрогнозировал падение рубля
0
168
09:05 09.10.2019
В ДТП в Волгоградской области погибли четыре молодых человека
0
165
09:00 09.10.2019
Экс-сотрудникам ФСБ могут на пять лет запретить выезд из России
0
173
08:55 09.10.2019
Берлускони приезжал лично поздравить Путина с днем рождения
0
200

Возврат к списку