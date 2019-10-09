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Лавров усомнился в реализации заявлений Трампа о выводе войск из района на севере Сирии

11:20 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил, что реализация заявлений президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из района турецкой операции в Сирии "спускается на тормозах".

"Трамп, действительно, много раз заявлял, что будет выводить свои войска из Сирии и других стран. Потом эти заявления спускались на тормозах уже реальными исполнителями. Не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее", - отметил он.

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