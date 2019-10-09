Масляков был удивлен сообщением о поборах в КВН

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Масляков удивился сообщениям о поборах в КВН. Ранее бывший участник клуба Нурлан Сабуров заявил, что каждая команда вынуждена платить деньги за игру – чем выше лига, тем больше взнос. Интервью он дал журналисту Юрию Дудю.

В комментарии «Говорит Москва» президент КВН Масляков не смог вспомнить Сабурова и команду, за которую тот выступал. Он с удивлением отреагировал на вопрос о взносах.

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать».



Нурлан Сабуров выступал за команду Уральского федерального университета. Сейчас он принимает участие в шоу Stand Up на ТНТ и в YouTube-проекте «Что было дальше?». Интервью с Юрием Дудём вышло 8 октября.

