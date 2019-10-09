0
0
20
НОВОСТИ

Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией - Bloomberg

12:00 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные подразделения турецкой армии в среду начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на турецкого чиновника.

"Турецкие войска начали пересекать границу на северо- востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы", - приводит агентство слова источника.

В настоящий момент Анкара официально не комментирует эти сообщения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 09.10.2019
Почти 60% поступивших в Роспотребнадзор жалоб потребителей касаются сферы услуг
0
17
12:20 09.10.2019
Астрономы обнаружили 20 новых спутников Сатурна
0
43
12:05 09.10.2019
Более ста номеров спецсвязи для высших чиновников оказались в открытом доступе - СМИ
0
74
11:32 09.10.2019
Масляков был удивлен сообщением о поборах в КВН
0
123
11:20 09.10.2019
Лавров усомнился в реализации заявлений Трампа о выводе войск из района на севере Сирии
0
138
11:05 09.10.2019
Богу нет места во вселенной, считает лауреат Нобелевской премии по физике
0
185
11:00 09.10.2019
Поездки депутатов в США будут приостановлены после инцидента с Юмашевой - советник спикера
0
170
10:32 09.10.2019
В рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия сохранила за собой 43-е место
0
173
10:20 09.10.2019
Парламент Нидерландов потребовал от правительства расследовать роль Украины в крушении MH17
0
203
10:05 09.10.2019
За акциями по дестабилизации в Европе может стоять ГРУ - NYT
0
226

Возврат к списку