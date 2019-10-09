Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией - Bloomberg
12:00 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные подразделения турецкой армии в среду начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на турецкого чиновника.
"Турецкие войска начали пересекать границу на северо- востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы", - приводит агентство слова источника.
В настоящий момент Анкара официально не комментирует эти сообщения.
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