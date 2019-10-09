Более ста номеров спецсвязи для высших чиновников оказались в открытом доступе - СМИ
12:05 09.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе.
Федеральные и региональные ведомства закупают услуги правительственной связи у ФСО, сообщает издание «Медуза». В то же время большинство номеров сейчас не функционирует – владельцы опасаются прослушек, рассказал в эфире «Эха» руководитель одела расследований «Медузы» Алексей Ковалёв. Журналисты «Эха Москвы» в прямом эфире смогли дозвониться по одному из номеров из этого списка. Он принадлежит председателю Центризбиркома Элле Памфиловой.
Памфилова знала о том, что журналисты разных изданий проверяют доступность спецномеров.
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