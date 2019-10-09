Астрономы обнаружили 20 новых спутников Сатурна
12:20 09.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Американские астрономы обнаружили 20 новых спутников Сатурна. В общей сложности вокруг планеты вращается 82 спутника. Вокруг Юпитера — 79, и ранее эта планета считалась рекордсменом.
Все открытые спутники Сатурна имеют диаметр около 5 км, 17 вращаются по ретроградной орбите — движутся вокруг своей оси против направления вращения планеты.
Учёные выбирают имена для открытых космических тел и запустили конкурс на сайте института Карнеги. По правилам, названия должны относиться к скандинавской и галльской мифологии. Итоги объявят в декабре. Говорит Москва
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