Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литий-ионных аккумуляторов
13:00 09.10.2019 Источник: Lenta.ru
Нобелевскую премию по химии за 2019 год получат Джон Гудэнаф (John B. Goodenough), Стэнли Уиттингем (Stanley Whittingham) и Акира Ёсино (Akira Yoshino) за разработку литий-ионных аккумуляторов. Трансляция церемонии объявления лауреатов велась на сайте премии.
Официальная церемония вручения премии пройдет в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольме. Лауреаты получат награду из рук короля Швеции Карла XVI Густава. Сумма денежного вознаграждения в 2019 году составляет около одного миллиона долларов на всех лауреатов премии по химии.
В 2018 году премию по химии получили Фрэнсис Арнольд (Frances H. Arnold) за исследование направленной эволюции ферментов и Джордж Смит (George P. Smith) и Сэр Грегори Винтер (Sir Gregory P. Winter) за фаговый дисплей пептидов и антител. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 14:00 09.10.2019
- Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе - ЛНР
- 13:32 09.10.2019
- Решения о сокращении срока пребывания в РФ для признания резидентства пока нет - Силуанов
- 13:20 09.10.2019
- Не выполнившего обещания мэра в Мексике протащили на веревке за автомобилем
- 13:05 09.10.2019
- ФБК Навального стал иностранным агентом
- 12:32 09.10.2019
- Почти 60% поступивших в Роспотребнадзор жалоб потребителей касаются сферы услуг
- 12:20 09.10.2019
- Астрономы обнаружили 20 новых спутников Сатурна
- 12:05 09.10.2019
- Более ста номеров спецсвязи для высших чиновников оказались в открытом доступе - СМИ
- 12:00 09.10.2019
- Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией - Bloomberg
- 11:32 09.10.2019
- Масляков был удивлен сообщением о поборах в КВН
- 11:20 09.10.2019
- Лавров усомнился в реализации заявлений Трампа о выводе войск из района на севере Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать