0
0
128
НОВОСТИ

Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литий-ионных аккумуляторов

13:00 09.10.2019 Источник: Lenta.ru

Нобелевскую премию по химии за 2019 год получат Джон Гудэнаф (John B. Goodenough), Стэнли Уиттингем (Stanley Whittingham) и Акира Ёсино (Akira Yoshino) за разработку литий-ионных аккумуляторов. Трансляция церемонии объявления лауреатов велась на сайте премии.

Официальная церемония вручения премии пройдет в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольме. Лауреаты получат награду из рук короля Швеции Карла XVI Густава. Сумма денежного вознаграждения в 2019 году составляет около одного миллиона долларов на всех лауреатов премии по химии.

В 2018 году премию по химии получили Фрэнсис Арнольд (Frances H. Arnold) за исследование направленной эволюции ферментов и Джордж Смит (George P. Smith) и Сэр Грегори Винтер (Sir Gregory P. Winter) за фаговый дисплей пептидов и антител.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 09.10.2019
Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе - ЛНР
0
25
13:32 09.10.2019
Решения о сокращении срока пребывания в РФ для признания резидентства пока нет - Силуанов
0
74
13:20 09.10.2019
Не выполнившего обещания мэра в Мексике протащили на веревке за автомобилем
0
95
13:05 09.10.2019
ФБК Навального стал иностранным агентом
0
124
12:32 09.10.2019
Почти 60% поступивших в Роспотребнадзор жалоб потребителей касаются сферы услуг
0
151
12:20 09.10.2019
Астрономы обнаружили 20 новых спутников Сатурна
0
151
12:05 09.10.2019
Более ста номеров спецсвязи для высших чиновников оказались в открытом доступе - СМИ
0
173
12:00 09.10.2019
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией - Bloomberg
0
171
11:32 09.10.2019
Масляков был удивлен сообщением о поборах в КВН
0
205
11:20 09.10.2019
Лавров усомнился в реализации заявлений Трампа о выводе войск из района на севере Сирии
0
204

Возврат к списку