Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литий-ионных аккумуляторов

13:00 Источник: Lenta.ru

Нобелевскую премию по химии за 2019 год получат Джон Гудэнаф (John B. Goodenough), Стэнли Уиттингем (Stanley Whittingham) и Акира Ёсино (Akira Yoshino) за разработку литий-ионных аккумуляторов. Трансляция церемонии объявления лауреатов велась на сайте премии.

Официальная церемония вручения премии пройдет в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольме. Лауреаты получат награду из рук короля Швеции Карла XVI Густава. Сумма денежного вознаграждения в 2019 году составляет около одного миллиона долларов на всех лауреатов премии по химии.



В 2018 году премию по химии получили Фрэнсис Арнольд (Frances H. Arnold) за исследование направленной эволюции ферментов и Джордж Смит (George P. Smith) и Сэр Грегори Винтер (Sir Gregory P. Winter) за фаговый дисплей пептидов и антител. Lenta.Ru

