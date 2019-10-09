ФБК Навального стал иностранным агентом

13:05 Источник: Lenta.ru

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Согласно заявлению министерства, в ходе контроля за деятельностью ФБК выявлены признаки, которые позволили вынести такое решение. На каких именно основаниях ФБК включили в реестр, не уточняется. Lenta.Ru

