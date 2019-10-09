0
0
126
НОВОСТИ

ФБК Навального стал иностранным агентом

13:05 09.10.2019 Источник: Lenta.ru

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Согласно заявлению министерства, в ходе контроля за деятельностью ФБК выявлены признаки, которые позволили вынести такое решение. На каких именно основаниях ФБК включили в реестр, не уточняется.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 09.10.2019
Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе - ЛНР
0
37
13:32 09.10.2019
Решения о сокращении срока пребывания в РФ для признания резидентства пока нет - Силуанов
0
81
13:20 09.10.2019
Не выполнившего обещания мэра в Мексике протащили на веревке за автомобилем
0
102
13:00 09.10.2019
Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литий-ионных аккумуляторов
0
133
12:32 09.10.2019
Почти 60% поступивших в Роспотребнадзор жалоб потребителей касаются сферы услуг
0
157
12:20 09.10.2019
Астрономы обнаружили 20 новых спутников Сатурна
0
155
12:05 09.10.2019
Более ста номеров спецсвязи для высших чиновников оказались в открытом доступе - СМИ
0
178
12:00 09.10.2019
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией - Bloomberg
0
177
11:32 09.10.2019
Масляков был удивлен сообщением о поборах в КВН
0
209
11:20 09.10.2019
Лавров усомнился в реализации заявлений Трампа о выводе войск из района на севере Сирии
0
207

Возврат к списку