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Не выполнившего обещания мэра в Мексике протащили на веревке за автомобилем

13:20 09.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Мэра небольшого мексиканского города привязали к пикапу и протащили на веревке по улицам. Местные жители так отреагировали на то, что он не выполнил обещания из своей предвыборной кампании.

Несколько десятков человек, вооруженных палками и дубинками, утром пришли к зданию администрации города Лас Маргаритас. Они выломали там окна и попытались похитить мэра Хорхе Луиса Эскандона – пишет мексиканская газета El Universal. В социальных сетях появилось несколько видеозаписей произошедшего. На одном видно, как толпа насильно пытается затолкать человека в черный пикап. На другом – как этот же автомобиль волочит тело мужчины по улице. 

Позже мэра отбили полицейские. В процессе задержали тридцать человек. При этом двадцать участников этих событий пострадали. 

Местная пресса пишет, что изначально толпа пришла к мэрии чтобы потребовать выполнения обещаний, которые Эскандон давал год назад во время выборов. Людей беспокоило, что не продвигаются сразу несколько городских проектов, в том числе по восстановлению дорог.

Сейчас жизни мэра ничего не угрожает.  Эхо Москвы

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