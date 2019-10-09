Решения о сокращении срока пребывания в РФ для признания резидентства пока нет - Силуанов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о сокращении срока пребывания граждан в РФ для определения статуса резидента с 180 до 90 дней еще не принято. Об этом заявил первый вице- премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы этот вопрос будем двигать после того, как его здесь (с бизнесом - прим. ТАСС) обсудим. Если предложение найдет поддержку - будем двигать, если не найдет, то нет. Все будет зависеть от того, как пройдут дискуссии с бизнесом", - сказал Силуанов.

