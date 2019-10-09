0
0
76
НОВОСТИ

Решения о сокращении срока пребывания в РФ для признания резидентства пока нет - Силуанов

13:32 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о сокращении срока пребывания граждан в РФ для определения статуса резидента с 180 до 90 дней еще не принято. Об этом заявил первый вице- премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы этот вопрос будем двигать после того, как его здесь (с бизнесом - прим. ТАСС) обсудим. Если предложение найдет поддержку - будем двигать, если не найдет, то нет. Все будет зависеть от того, как пройдут дискуссии с бизнесом", - сказал Силуанов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 09.10.2019
Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе - ЛНР
0
37
13:20 09.10.2019
Не выполнившего обещания мэра в Мексике протащили на веревке за автомобилем
0
102
13:05 09.10.2019
ФБК Навального стал иностранным агентом
0
131
13:00 09.10.2019
Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литий-ионных аккумуляторов
0
133
12:32 09.10.2019
Почти 60% поступивших в Роспотребнадзор жалоб потребителей касаются сферы услуг
0
157
12:20 09.10.2019
Астрономы обнаружили 20 новых спутников Сатурна
0
155
12:05 09.10.2019
Более ста номеров спецсвязи для высших чиновников оказались в открытом доступе - СМИ
0
178
12:00 09.10.2019
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией - Bloomberg
0
177
11:32 09.10.2019
Масляков был удивлен сообщением о поборах в КВН
0
209
11:20 09.10.2019
Лавров усомнился в реализации заявлений Трампа о выводе войск из района на севере Сирии
0
207

Возврат к списку