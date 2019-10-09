Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе - ЛНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона сорвала в среду запланированное разведение сил в районе Золотого в Донбассе. Об этом сообщил представитель Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.