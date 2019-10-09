В приговорах суда по делам участников летних протестов в Москве, нет политики - Песков

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в приговорах, которые были вынесены судом участникам акций протеста, которые прошли летом в Москве, нет политической подоплеки.

"Нет, речь идет о судебных вердиктах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле политический подтекст принятия таких решений судебными инстанциями для участников летних митингов. "Мы их, как вы знаете, не комментируем. Здесь нет и не может быть какой-то политики", - подчеркнул он.

