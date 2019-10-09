Неизвестный открыл стрельбу в немецком Галле, есть жертвы

14:32 Источник: Эхо Москвы

Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле. По предварительным данным, погибли 2 человека. Стрельба произошло перед городской синагогой. Это сообщает немецкая полиция.

«Преступник скрылся», — отметили в правоохранительных органах. Граждан попросили оставаться в квартирах и избегать квартала, где произошел инцидент.



Огонь велся из автоматического оружия. По данным газеты «Бильд», инцидент произошел непосредственно перед синагогой. Кроме того, на территорию еврейского кладбища была брошена ручная граната. Эхо Москвы

