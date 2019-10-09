Против Порошенко возбуждено новое уголовное дело
15:00 09.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Против Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело. Как сообщил директор Государственного бюро расследований, бывший президент Украины не указал в декларации прибыль, полученную в течение года.
«Именно этот факт мы и проверяем: была ли такая прибыль, каким образом она была получена и действительно ли не была задекларирована и почему», — заявил Роман Труба на брифинге в Киеве.
По его словам, Порошенко отказывается помогать следствию. «Мы предлагаем ему сотрудничество, а он предлагает противостояние», — добавил глава ГБР.
На данный момент сотрудники ведомства расследуют 13 уголовных дел, по которым Порошенко проходит свидетелем. Говорит Москва
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