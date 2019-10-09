0
0
68
НОВОСТИ

Против Порошенко возбуждено новое уголовное дело

15:00 09.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Против Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело. Как сообщил директор Государственного бюро расследований, бывший президент Украины не указал в декларации прибыль, полученную в течение года.

«Именно этот факт мы и проверяем: была ли такая прибыль, каким образом она была получена и действительно ли не была задекларирована и почему», — заявил Роман Труба на брифинге в Киеве.

По его словам, Порошенко отказывается помогать следствию. «Мы предлагаем ему сотрудничество, а он предлагает противостояние», — добавил глава ГБР.

На данный момент сотрудники ведомства расследуют 13 уголовных дел, по которым Порошенко проходит свидетелем.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 09.10.2019
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГИЛ в 9 субъектах РФ
0
37
15:29 09.10.2019
Москвичи оценят проект наземного метро в ходе голосования на портале "Активный гражданин"
0
42
15:12 09.10.2019
Трамп заявил, что США не следовало направлять свой контингент на Ближний Восток
0
72
14:32 09.10.2019
Неизвестный открыл стрельбу в немецком Галле, есть жертвы
0
131
14:15 09.10.2019
В приговорах суда по делам участников летних протестов в Москве, нет политики - Песков
0
143
14:00 09.10.2019
Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе - ЛНР
0
173
13:32 09.10.2019
Решения о сокращении срока пребывания в РФ для признания резидентства пока нет - Силуанов
0
178
13:20 09.10.2019
Не выполнившего обещания мэра в Мексике протащили на веревке за автомобилем
0
202
13:05 09.10.2019
ФБК Навального стал иностранным агентом
0
205
13:00 09.10.2019
Нобелевская премия по химии присуждена за разработку литий-ионных аккумуляторов
0
203

Возврат к списку