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НОВОСТИ

Трамп заявил, что США не следовало направлять свой контингент на Ближний Восток

15:12 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтону не следовало направлять свои силы на Ближний Восток. Соответствующую точку зрения американский лидер выразил в среду с своем "Твиттере".

"Борьба между разными группами продолжается сотни лет. США никогда вообще не следовало быть на Ближнем Востоке. Вывели наших 50 солдат. <...> Глупые бесконечные войны для нас закончены!" - написал он.

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