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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГИЛ в 9 субъектах РФ

15:32 09.10.2019 Источник: Эхо Москвы

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГИЛ (запрещена на территории РФ) в 9 регионах России. Действуя под прикрытием «благотворительной организации» они перечислили в Сирию 6 млн рублей, сообщает центр общественных связей ФСБ.

В ФСБ рассказали, что в организацию были вовлечены более 100 сторонников «установления всемирного халифата», они участвовали в финансировании ИГИЛ и «Имарата Кавказ» (запрещена на территории РФ). 

Деятельность сторонников террористов осуществлялась в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Ингушетии, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях и в Тюменской области.

В результате операции ФСБ были проведены обыски и задержания. В их ходе обнаружили экстремистскую литературу, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные в сумме $6 тыс. и отчеты о перечислении денег за рубеж. Задержали 25-летнего мужчину и 30-летнюю женщину.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, которую цитирует РИА Новости, следствие предполагает, что деятельность задержанных велась с февраля 2015 года.  Эхо Москвы

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