Москвичи оценят проект наземного метро в ходе голосования на портале "Активный гражданин"

15:29

В конце 2019-начале 2020 года планируется открыть движение на первом участке новой транспортной системы столицы - на «Московских центральных диаметрах» (МЦД). В связи с этим на портале интернет-опросов «Активный гражданин» было запущено специальное голосование «Нужно ли в Москве наземное метро?».

Горожанам предлагают ответить на несколько вопросов. Например, высказаться, поддерживают ли они проект строительства МЦД, сообщить, каким видом транспорта они пользуются сейчас или передвигаются пешком, рассказать, часто ли они появляются в районах мегаполиса, где прокладываются новые линию. Также москвичей спросят – собираются ли они пользоваться МЦД.

Отметим, что «Московские центральные диаметры» создают на основе существующих железнодорожных путей. Эти новые линии, по которым будут курсировать современные поезда «Иволга», будут проходить через столицу и свяжут Москву с городами ближайшего Подмосковья.

