Москвичи оценят проект наземного метро в ходе голосования на портале "Активный гражданин"
15:29 09.10.2019
Горожанам предлагают ответить на несколько вопросов. Например, высказаться, поддерживают ли они проект строительства МЦД, сообщить, каким видом транспорта они пользуются сейчас или передвигаются пешком, рассказать, часто ли они появляются в районах мегаполиса, где прокладываются новые линию. Также москвичей спросят – собираются ли они пользоваться МЦД.
Отметим, что «Московские центральные диаметры» создают на основе существующих железнодорожных путей. Эти новые линии, по которым будут курсировать современные поезда «Иволга», будут проходить через столицу и свяжут Москву с городами ближайшего Подмосковья.
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