Российское посольство в Германии проверяет, могли ли пострадать россияне в результате стрельбы в городе Галле

16:00 Источник: Эхо Москвы

Посольство России в Германии проверяет, могли ли пострадать россияне в результате стрельбы в городе Галле. Ситуация там остается напряженной. По предварительным данным, двое неизвестных произвели несколько выстрелов и бросили гранату на кладбище у местной синагоги. Два человека погибли.

Поступает информация, что один человек задержан. Подробностей пока нет. Эхо Москвы

