0
0
95
НОВОСТИ

Российское посольство в Германии проверяет, могли ли пострадать россияне в результате стрельбы в городе Галле

16:00 09.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Посольство России в Германии проверяет, могли ли пострадать россияне в результате стрельбы в городе Галле. Ситуация там остается напряженной. По предварительным данным, двое неизвестных произвели несколько выстрелов и бросили гранату на кладбище у  местной синагоги. Два человека погибли.

Поступает информация, что один человек задержан. Подробностей пока нет.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 09.10.2019
Главой Росгидромета стал Игорь Шумаков
0
34
16:32 09.10.2019
Турция начала военную операцию в Сирии
0
116
16:12 09.10.2019
На Кубке мира по регби российская сборная установила антирекорд
0
125
15:32 09.10.2019
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГИЛ в 9 субъектах РФ
0
153
15:29 09.10.2019
Москвичи оценят проект наземного метро в ходе голосования на портале "Активный гражданин"
0
154
15:12 09.10.2019
Трамп заявил, что США не следовало направлять свой контингент на Ближний Восток
0
191
15:00 09.10.2019
Против Порошенко возбуждено новое уголовное дело
0
201
14:32 09.10.2019
Неизвестный открыл стрельбу в немецком Галле, есть жертвы
0
225
14:15 09.10.2019
В приговорах суда по делам участников летних протестов в Москве, нет политики - Песков
0
223
14:00 09.10.2019
Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе - ЛНР
0
251

Возврат к списку