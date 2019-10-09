На Кубке мира по регби российская сборная установила антирекорд

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира. В последнем матче на турнире национальная команда проиграла Шотландии со счётом 0:61.

До этого сборная России потерпела поражение от Ирландии — 0:35.



Это произошло впервые, когда команда проигрывает с сухим счётом два матча подряд, сообщили аналитики компании Gracenote.



Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.



Плей-офф стартует 19 октября. Победитель определится 2 ноября. Говорит Москва

