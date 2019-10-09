На Кубке мира по регби российская сборная установила антирекорд
16:12 09.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сборная России по регби установила антирекорд Кубка мира. В последнем матче на турнире национальная команда проиграла Шотландии со счётом 0:61.
До этого сборная России потерпела поражение от Ирландии — 0:35.
Это произошло впервые, когда команда проигрывает с сухим счётом два матча подряд, сообщили аналитики компании Gracenote.
Кубок мира по регби проходит в Японии. Российские спортсмены выступали в группе А. Сборная вылетела с турнира, не одержав ни одной победы.
Плей-офф стартует 19 октября. Победитель определится 2 ноября. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:00 09.10.2019
- Главой Росгидромета стал Игорь Шумаков
- 16:32 09.10.2019
- Турция начала военную операцию в Сирии
- 16:00 09.10.2019
- Российское посольство в Германии проверяет, могли ли пострадать россияне в результате стрельбы в городе Галле
- 15:32 09.10.2019
- ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГИЛ в 9 субъектах РФ
- 15:29 09.10.2019
- Москвичи оценят проект наземного метро в ходе голосования на портале "Активный гражданин"
- 15:12 09.10.2019
- Трамп заявил, что США не следовало направлять свой контингент на Ближний Восток
- 15:00 09.10.2019
- Против Порошенко возбуждено новое уголовное дело
- 14:32 09.10.2019
- Неизвестный открыл стрельбу в немецком Галле, есть жертвы
- 14:15 09.10.2019
- В приговорах суда по делам участников летних протестов в Москве, нет политики - Песков
- 14:00 09.10.2019
- Украинская сторона сорвала разведение сил в районе Золотого в Донбассе - ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать