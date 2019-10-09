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НОВОСТИ

Главой Росгидромета стал Игорь Шумаков

17:00 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым руководителем Росгидромета. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

"Председатель правительства подписал распоряжение о назначении Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - заявил Осипов. Шумаков прежде занимал пост заместителя руководителя Росгидромета.

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