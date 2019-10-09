Главой Росгидромета стал Игорь Шумаков
17:00 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым руководителем Росгидромета. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
"Председатель правительства подписал распоряжение о назначении Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - заявил Осипов. Шумаков прежде занимал пост заместителя руководителя Росгидромета.
НОВОСТИ
- 17:12 09.10.2019
- Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии
- 16:32 09.10.2019
- Турция начала военную операцию в Сирии
- 16:12 09.10.2019
- На Кубке мира по регби российская сборная установила антирекорд
- 16:00 09.10.2019
- Российское посольство в Германии проверяет, могли ли пострадать россияне в результате стрельбы в городе Галле
- 15:32 09.10.2019
- ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГИЛ в 9 субъектах РФ
- 15:29 09.10.2019
- Москвичи оценят проект наземного метро в ходе голосования на портале "Активный гражданин"
- 15:12 09.10.2019
- Трамп заявил, что США не следовало направлять свой контингент на Ближний Восток
- 15:00 09.10.2019
- Против Порошенко возбуждено новое уголовное дело
- 14:32 09.10.2019
- Неизвестный открыл стрельбу в немецком Галле, есть жертвы
- 14:15 09.10.2019
- В приговорах суда по делам участников летних протестов в Москве, нет политики - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать