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НОВОСТИ

Турция начала военную операцию в Сирии

16:32 09.10.2019 Источник: Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил Турции в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что операция против Рабочей партии Курдистана (РПК) и запрещенной в России террористической организации «Исламского государство» называется «Источник мира».

Ранее 9 октября сообщалось, что маленькая передовая группа турецких войск продвинулась в сторону сирийских приграничных городов Тель-Абьяд в провинции Ракка и Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. В то же время операция против террористов, к которым Анкара причисляет курдов, пока не начата.

Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Анкара перебросила значительные силы к границе, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька.  Lenta.Ru

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