Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии
17:12 09.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию и не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам разговора двух президентов.
"В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса", - говорится в сообщении. "При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - добавили в Кремле.
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